Израильский премьер поручил спецслужбам подготовить визит в Киев, - Ynet

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам подготовить визит в Киев в рамках посреднических усилий по прекращению войны России против Украины. Но такой визит может состояться при условии существенного прогресса в переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.
По словам знакомых с ситуацией источников, украинский президент Владимир Зеленский и представители правительства в течение последних 10 дней добивались визита Беннета, считая, что такой визит может ускорить переговоры с Россией о прекращении огня.
В минувшие выходные канцелярия Беннета обратилась в службу безопасности (Шабак) с просьбой в кратчайшие сроки подготовить меры безопасности во время визита Беннета в Киев. Тем не менее некоторые сотрудники спецслужбы выразили опасение по поводу рисков в зону активных боев, особенно после того, как в результате российского ракетного удара по Киеву 21 марта погибли не менее 8 человек.
Также сообщается, что Беннет будет готов прибыть в Киев только в том случае, если обе стороны договорятся о прекращении огня.
"Очевидно, что для продвижения переговоров необходимы личные встречи. И они могут пройти в будущем, если переговоры достигнут переломного момента", - отметил источник, который участвовал в переговорах с украинской стороной.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль сомневается в необходимости принимать переговоры Украины и России поскольку не уверен в их эффективности.
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