ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїльські військові почали завдавати ударів по Лівану після обстрілів

Новини » Політика    01.09.2019 - 19:49
Ізраїльські військові почали завдавати ударів по Лівану після обстрілів
Фото (twitter.com/idfonline)

Раніше Ліван випустив кілька ракет по прикордонній базі і військової техніки Ізраїлю

Ізраїльська армія почала наносити удари по півдню Лівану через кілька протитанкових ракет, які були випущені з прикордонної базі і військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

"Армія оборони Ізраїлю відповідає ударами по джерел вогню й іншим цілям на півдні Лівану", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після обстрілу з боку Лівану ізраїльська армія закликала людей, що проживають в радіусі 4 км від ліванського кордону, не залишати свої будинки.

МЗС Ізраїлю повідомив, що відповідальність за ракетний обстріл взяло на себе ліванська шиїтська організація "Хезболла".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив Іран в терористичних атаках і заявив, що Ізраїль буде захищатися всіма необхідними засобами. Він зробив таку заяву після повідомлень про бомбардування іранських цілей підтримуваними Іраном ополченцями в Сирії, Іраку та Лівані.

"Іран працює за кількома напрямками для смертельних нападів на державу Ізраїль. Ізраїль і надалі буде захищати свою безпеку всіма необхідними засобами", - заявив прем'єр.

Нетаньяху пообіцяв поширити суверенітет Ізраїлю на всю Іудею та Самарію Нетаньягу звинуватив Іран у терористичних атаках
Новини України ІзраїльЛиван
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся