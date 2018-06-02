Ізраїльська ППО перехопила запущену з Сектора Гази ракету

Система ППО Ізраїлю ідентифікувала дві палестинські ракети, проте вдалося збити одну з них

Система протиповітряної оборони (ППО) Ізраїлю перехопила ракету, запущену з боку Сектора Газа. Про це Twitter повідомляє прес-служба ізраїльської армії.

Наголошується, що ППО Ізраїлю, яка перехопила ракету, називається "Сталевий щит". Система ідентифікувала дві ракети, проте вдалося збити одну з них.

"Інша, вочевидь, приземлилася в Секторі Гази", - відзначили в прес-службі.

Зазначається, що перед тим, як перехопити палестинські ракети, система оповіщення в регіональній раді Ешколь, що в Південному окрузі Ізраїлю, почала видавати сирени.

Following the sirens that were sounded in the Eshkol Regional Council, two rockets were identified from the Gaza Strip launched towards Israel. The IDF's Iron Dome aerial defense system intercepted one of the launches and the other apparently landed in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що не гарантує безпеку Ізраїлю в разі війни з Іраном.

Додамо, що сьогодні, 2 червня 2018, на кордоні Ізраїлю і Палестини, в Хевроні, військовослужбовці Ізраїлю застрелили чоловіка, який намагався на тракторі атакувати двох солдатів і мирних громадян.