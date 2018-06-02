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Інтерв'ю

Ізраїльська ППО перехопила запущену з Сектора Гази ракету

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 22:33
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Система ППО Ізраїлю ідентифікувала дві палестинські ракети, проте вдалося збити одну з них

Система протиповітряної оборони (ППО) Ізраїлю перехопила ракету, запущену з боку Сектора Газа. Про це Twitter повідомляє прес-служба ізраїльської армії.

Наголошується, що ППО Ізраїлю, яка перехопила ракету, називається "Сталевий щит". Система ідентифікувала дві ракети, проте вдалося збити одну з них.

"Інша, вочевидь, приземлилася в Секторі Гази", - відзначили в прес-службі.

Зазначається, що перед тим, як перехопити палестинські ракети, система оповіщення в регіональній раді Ешколь, що в Південному окрузі Ізраїлю, почала видавати сирени.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що не гарантує безпеку Ізраїлю в разі війни з Іраном.

Додамо, що сьогодні, 2 червня 2018, на кордоні Ізраїлю і Палестини, в Хевроні, військовослужбовці Ізраїлю застрелили чоловіка, який намагався на тракторі атакувати двох солдатів і мирних громадян.

США заблокували резолюцію РБ ООН, яка засуджує насильство проти палестинців Ізраїль і сектор Газа за участю посередників домовилися припинити обстріли
Теги публікації: Сектор Газа, Ізраїль, Палестина, ракета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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