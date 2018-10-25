Ізраїльська авіація вдарила по восьми об'єктах у секторі Газа

Фото: авіація Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Обмін ударами порушив тижневе затишшя в секторі Газа

Вранці 25 жовтня ізраїльська військова авіація вдарила по восьми об'єктах у секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пости Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Повідомляється, що під авіаудар потрапили будівлі, в яких, за даними ізраїльської армії, вироблялися боєприпаси. Також військові уточнили, що удар був нанесений у відповідь на випущені по території Ізраїлю снаряди, які були відбиті системою протиракетної оборони.

Зазначимо, обмін ударами порушив тижневе затишшя в секторі Газа. На даний момент про жертви не повідомляється, проте уточнюється, що була знищена тренувальна база ХАМАС.

WATCH: Our fighter jets strike 8 Hamas targets in #Gaza, including a munitions manufacturing site. The strikes were in response to the projectile launched from Gaza at #Israel. pic.twitter.com/RGw19kBLHk — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 25, 2018

Нагадаємо, до цього 17 жовтня ізраїльські ВПС у відповідь на пуск ракети атакували сектор Газа. Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що з території сектора Газа запустили дві ракети, одна з яких впала в море, друга потрапила в південну частину міста Беер-Шева і вибухнула у дворі житлового будинку.

Після взаємного обміну ударами Ізраїль закрив два КПП на кордоні з сектором Газа.