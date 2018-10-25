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Ізраїльська авіація вдарила по восьми об'єктах у секторі Газа

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 08:29
Фото: авіація Ізраїлю (flickr.com/idfonline)
Фото: авіація Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Обмін ударами порушив тижневе затишшя в секторі Газа

Вранці 25 жовтня ізраїльська військова авіація вдарила по восьми об'єктах у секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пости Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Повідомляється, що під авіаудар потрапили будівлі, в яких, за даними ізраїльської армії, вироблялися боєприпаси. Також військові уточнили, що удар був нанесений у відповідь на випущені по території Ізраїлю снаряди, які були відбиті системою протиракетної оборони.

Зазначимо, обмін ударами порушив тижневе затишшя в секторі Газа. На даний момент про жертви не повідомляється, проте уточнюється, що була знищена тренувальна база ХАМАС.

 

Нагадаємо, до цього 17 жовтня ізраїльські ВПС у відповідь на пуск ракети атакували сектор Газа. Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що з території сектора Газа запустили дві ракети, одна з яких впала в море, друга потрапила в південну частину міста Беер-Шева і вибухнула у дворі житлового будинку.

Після взаємного обміну ударами Ізраїль закрив два КПП на кордоні з сектором Газа.

 

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Новини України Сектор ГазаІзраїльавіаудари
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