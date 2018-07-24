Ізраїльська армія збила сирійський винищувач

Сирійський військовий літак порушив повітряний простір Ізраїлю

Ізраїль збив сирійський винищувач "Сухий", який порушив повітряний простір країни. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Повідомляється, що ізраїльська армія запустила дві ракети з комплексу Patriot по винищувачу "Сухий" Військово-повітряних сил Сирії, який проник в повітряний простір Ізраїлю на 1 милю вглиб. Також повідомляється, що армія відстежувала заздалегідь пересування сирійського винищувача, після чого той був збитий.

В Армії оборони Ізраїлю також зазначили, що з сьогоднішнього ранку збільшилася інтенсивність бойових дій у Сирії, а також зросла активність сирійських ВПС. Ізраїльська сторона підкреслює, що перебуває у стані підвищеної готовності і продовжить запобігати будь-яким порушенням угоди про розподіл сил між Ізраїлем і Сирією від 1974 року.

Нагадаємо, 11 липня Ізраїль застосував систему Patriot по сирійському безпілотнику. Перехоплення сталося на Голанських висотах, більша частина яких контролюється Ізраїлем.