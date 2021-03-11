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В Израиле заявили о "коллективном иммунитете" среди военных

Автор: Андрей Козловский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг объявили, что их кампания вакцинации от коронавируса успешно дала войскам "коллективный иммунитет". Это сделало израильскую армию первой в мире, достигшей данной цели.

Об этом сообщает The times of Israel.

"По прошествии 10 недель (с начала вакцинации) я могу заявить, что ЦАХАЛ - первая армия в мире, достигшая коллективного иммунитета", - сказал генерал-майор Ицик Тургеман, глава Управления военной технологии и логистики ВС Израиля.

По состоянию на сегодняшний день, около 81 процента военных страны получили вакцину от COVID-19 или уже заразились этим вирусом в прошлом, приобретя от него иммунитет. К концу следующе недели их число должно увеличиться до 85%.

Главный санитарный врач ЦАХАЛ бригадный генерал Алон Гласберг сказал в свою очередь, что приобретённый "коллективный иммунитет" позволит солдатам и офицерам вернуться к более привычному ритму несения службы. Однако, военнослужащие по-прежнему должны будут соблюдать карантинные ограничения.

Напомним, в Израиле 5 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Без прививок еще миллион взрослого населения.

Кроме того, Израиль в рамках кампании по вакцинации от COVID начал вакцинировать палестинских арабов, которые проживают в стране, но не имеют статуса постоянного жителя. Ожидается, что прививки получат около 100 тысяч человек.

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