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В Ізраїлі заявили про "колективний імунітет" серед військових

Автор: Андрій Козловський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в четвер оголосили, що їхня кампанія вакцинації від коронавірусу успішно дала військам "колективний імунітет". Це зробило ізраїльську армію першою у світі, яка досягла цієї мети.

Про це повідомляє The times of Israel.

"Після 10 тижнів (з початку вакцинації) я можу заявити, що ЦАХАЛ - перша армія у світі, досягла колективного імунітету", - сказав глава Управління військової технології та логістики ЗС Ізраїлю Іцик Тургеман.

Станом на сьогодні, близько 81 відсотка військових країни отримали вакцину від COVID-19 або вже заразилися цим вірусом в минулому, отримавши від нього імунітет. До кінця наступного тижня їх кількість має збільшитися до 85%.

Головний санітарний лікар ЦАХАЛ бригадний генерал Алон Гласберг сказав у свою чергу, що отриманий "колективний імунітет" дозволить солдатам і офіцерам повернутися до звичного ритму несення служби. Однак військовослужбовці, як і раніше, повинні будуть дотримуватися карантинні обмеження.

Нагадаємо, в Ізраїлі 5 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Без щеплень ще мільйон дорослого населення.

Крім того, Ізраїль в рамках кампанії з вакцинації від COVID почав вакцинувати палестинських арабів, які проживають в країні, але не мають статусу постійного жителя. Очікується, що щеплення отримають близько 100 тисяч чоловік.

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