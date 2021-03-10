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В Израиле заявили о хороших результатах испытаний COVID-вакцины на детях

Новина українською → Израиль, Среда 10 марта 2021 16:33
В Израиле заявили о хороших результатах испытаний COVID-вакцины на детях Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Израиле заявили, что прививка от коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов у детей. Вакцину проверяли на детях 12-16 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании участвовали 600 детей этой возрастной группы. Им вкололи две дозы вакцины Pfizer, которой вакцинируют взрослое население в стране. И среди этих детей не наблюдалось серьезных побочных эффектов после прививки, даже процент детей, у которых были слабые побочные эффекты очень низкий.

Это исследование стало первым сигналом о том, что детей безопасно прививать от коронавируса.

Известно, что сейчас разработчик Pfizer тестирует вакцинацию детей 12-15 лет, а вскоре хочет проверить ее и на детя в возрасте от 5 до 11 лет. Также AstraZeneca будет проверять свой препарат на детях от 6 лет. Эти тесты займут несколько месяцев.

Напомним, поставки вакцины американской компании Pfizer для вакцинации в Украине ожидаются в ближайшие недели. В то же время украинская сторона рассчитывает на помощь Евросоюза.

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