В Ізраїлі заявили про хороші результати випробувань COVID-вакцини на дітях
В Ізраїлі заявили, що щеплення від коронавірусу не викликає серйозних побічних ефектів у дітей. Вакцину перевіряли на дітей 12-16 років.
Про це повідомляє The Guardian.
У дослідженні брали участь 600 дітей цієї вікової групи. Їм вкололи дві дози вакцини Pfizer, якій вакцинують доросле населення в країні. І серед цих дітей не спостерігалося серйозних побічних ефектів після щеплення, навіть відсоток дітей, у яких були слабкі побічні ефекти дуже низький.
Це дослідження стало першим сигналом про те, що дітей безпечно прищеплювати від коронавірусу.
Відомо, що зараз розробник Pfizer тестує вакцинацію дітей 12-15 років, а незабаром хоче перевірити її і на детя у віці від 5 до 11 років. Також AstraZeneca буде перевіряти свій препарат на дітей від 6 років. Ці тести займуть кілька місяців.
Нагадаємо, поставки вакцини американської компанії Pfizer для вакцинації в Україні очікуються в найближчі тижні. У той же час українська сторона розраховує на допомогу Євросоюзу.