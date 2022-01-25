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В Израиле заговорили об эвакуации евреев из Украины в случае вторжения России

Автор: Наталья Скороход

Израильское правительство обсудило возможную эвакуацию украинских евреев в случае вторжения России в Украину. Чиновники допускают, что тысячи людей захотят иммигрировать в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Для обсуждения этого вопроса собрались представители различных правительственных учреждений и групп, канцелярия премьер-министра, министр иностранных дел, министерство обороны, министерство по делам диаспоры и Еврейское агентство.

"Около 75 000 человек, проживающих на востоке Украины, имеют право на получение израильского гражданства", - говорится в отчете правительства.

Напомним, что США пока не намерены эвакуировать своих граждан из Украины. Об этом заявили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США рекомендует некоторым сотрудникам посольства уехать из Украины. При этом само посольство США в Киеве останется открытым.

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