В Израиле заговорили об эвакуации евреев из Украины в случае вторжения России

Для обсуждения этого вопроса собрались представители различных правительственных учреждений и групп, канцелярия премьер-министра, министр иностранных дел, министерство обороны, министерство по делам диаспоры и Еврейское агентство.

"Около 75 000 человек, проживающих на востоке Украины, имеют право на получение израильского гражданства", - говорится в отчете правительства.