RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Ізраїлі заговорили про евакуацію євреїв з України у разі вторгнення Росії

Автор: Наталья Скороход

Ізраїльський уряд обговорив можливу евакуацію українських євреїв у разі вторгнення Росії в Україну. Чиновники допускають, що тисячі людей захочуть іммігрувати до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Для обговорення цього питання зібралися представники різних урядових установ і груп, канцелярія прем'єр-міністра, міністр закордонних справ, Міністерство оборони, Міністерство у справах діаспори та Єврейське агентство.

"Близько 75 000 осіб, які проживають на сході України, мають право на отримання ізраїльського громадянства", - йдеться у звіті уряду.

Нагадаємо, що США поки не мають наміру евакуювати своїх громадян з України. Про це заявили в Білому домі.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США рекомендує деяким співробітникам посольства виїхати з України. При цьому саме посольство США в Києві залишиться відкритим.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаІзраїльВторгнення Росії до України