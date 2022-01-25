В Ізраїлі заговорили про евакуацію євреїв з України у разі вторгнення Росії

Ізраїльський уряд обговорив можливу евакуацію українських євреїв у разі вторгнення Росії в Україну. Чиновники допускають, що тисячі людей захочуть іммігрувати до Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Для обговорення цього питання зібралися представники різних урядових установ і груп, канцелярія прем'єр-міністра, міністр закордонних справ, Міністерство оборони, Міністерство у справах діаспори та Єврейське агентство.
"Близько 75 000 осіб, які проживають на сході України, мають право на отримання ізраїльського громадянства", - йдеться у звіті уряду.
Нагадаємо, що США поки не мають наміру евакуювати своїх громадян з України. Про це заявили в Білому домі.
Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США рекомендує деяким співробітникам посольства виїхати з України. При цьому саме посольство США в Києві залишиться відкритим.