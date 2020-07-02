В Израиле вводят новые карантинные меры

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

За минувшие сутки в стране выявили 1000 новых случаев коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране будут ужесточены карантинные меры из-за стремительно роста количества новых случаев COVID-19. За последние сутки в стране выявили 1 тысячу новых случаев заражения.

Об этом сообщает издание Walla.

"В начале недели у нас было в общей сложности 450 человек, а сегодня у нас тысяча человек. Общее количество пациентов увеличилось более чем на 100%, а число серьезных пациентов увеличилось на 50%", - отметил премьер.

Так, в Израиле снова будет запрещено проведение мероприятий при участии более 20 человек, а бары, клубы и конференц-залы смогут посещать одновременно до 50 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Израиль пока не будут возобновлять авиасообщение.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина