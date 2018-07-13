В Израиле военные выпустили ракету по летевшему из Сирии беспилотнику

Ракета Patriot была запущена по БПЛА, который приблизился к Израилю

Израильские военные запустили ракету Patriot по беспилотному летательному аппарату (БПЛА), который летел с территории Сирии. Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

"Ракета Patriot была запущена по БПЛА, который приблизился к Израилю из Сирии", - заявили военные.

Отметим, что силы обороны Израиля не уточнили, в каком районе был замечен беспилотник. Также неизвестно удалось ли сбить БПЛА.

Напомним, ранее армия обороны Израиля сбила сирийский беспилотник на Голанских высотах - территории, которая считается спорной. После аварийной сирены, оповестившей о беспилотнике, Израиль выпустил ракета ЗРК Patriot. Позже Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по позициям сил правительственной армии Сирии в провинции Кунейтра.