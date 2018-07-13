В Ізраїлі військові випустили ракету по безпілотнику, який летів з Сирії

Новини Суспільство 13.07.2018 - 16:05
Иллюсративное фото: ЗРК Patriot (twitter.com/smmsyria)
Иллюсративное фото: ЗРК Patriot (twitter.com/smmsyria)

Ракета Patriot була запущена з БПЛА, який наблизився до Ізраїлю

Ізраїльські військові запустили ракету Patriot по безпілотному літальному апарату (БПЛА), який летів з території Сирії. Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

"Ракета Patriot була запущена з БПЛА, який наблизився до Ізраїлю з Сирії", - заявили військові.

Зазначимо, що сили оборони Ізраїлю не уточнили, в якому районі був помічений безпілотник. Також невідомо чи вдалося збити БПЛА.

В Ізраїлі військові випустили ракету по безпілотнику, який летів з Сирії

Нагадаємо, раніше армія оборони Ізраїлю збив сирійський безпілотник на Голанських висотах - території, яка вважається спірною. Після аварійної сирени, оповестившей про безпілотник, Ізраїль випустив ракета ЗРК Patriot. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серію авіаударів по позиціях сил урядової армії Сирії в провінції Кунейтра.

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Теги:  Ізраїль,  беспилотник,  Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС