В Ізраїлі військові випустили ракету по безпілотнику, який летів з Сирії

Ракета Patriot була запущена з БПЛА, який наблизився до Ізраїлю

Ізраїльські військові запустили ракету Patriot по безпілотному літальному апарату (БПЛА), який летів з території Сирії. Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

"Ракета Patriot була запущена з БПЛА, який наблизився до Ізраїлю з Сирії", - заявили військові.

Зазначимо, що сили оборони Ізраїлю не уточнили, в якому районі був помічений безпілотник. Також невідомо чи вдалося збити БПЛА.

Нагадаємо, раніше армія оборони Ізраїлю збив сирійський безпілотник на Голанських висотах - території, яка вважається спірною. Після аварійної сирени, оповестившей про безпілотник, Ізраїль випустив ракета ЗРК Patriot. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серію авіаударів по позиціях сил урядової армії Сирії в провінції Кунейтра.