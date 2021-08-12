ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Израиле ужесточат ограничения из-за COVID-19

Новина українською →
Тель-Авив, Четверг 12 августа 2021 02:21
В Израиле ужесточат ограничения из-за COVID-19 Фото: карантин в Израиле ужесточают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Правительственная комиссия по борьбе с COVID-19 в ночь на четверг, 12 августа, утвердила новые ограничения в Израиле из-за ситуации с коронавирусом. В результате положения «зеленого стандарта» планируется распространить на все сектора экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Правила не коснутся лишь крупных торговых центров.

"Зеленый стандарт» включает в себя обязательное предъявление сертификата о вакцинации («зеленый паспорт»), или о выздоровлении от COVID-19, либо отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию при входе на массовые мероприятия", - уточнили в канцелярии.

Принято решение об ограничении посещения массовых мероприятий и усилении контроля за соблюдением требований.

Предполагается, что торговые центры и магазины будут работать в соответствии с заполняемостью помещений.

Новые ограничения начнут действовать 18 августа.

Как известно, Израиль стал одной из первых стран, где начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Удалось этого достичь благодаря компании Pfizer, которая доставила в страну миллионы вакцин бесплатно в обмен на данные об эффектах вакцины. Сейчас в стране полную вакцинацию от коронавируса прошли 55% населения и примерно 85% взрослого населения получили одну дозу вакцины.

Однако в последнее время ситуация резко ухудшилась из-за распространения штамма "Дельта". Это вынуждает власти отменять ослабление карантина, которое было введено ранее.

Напомним, в Израиле 80 тысяч доз вакцины Pfizer пришлось уничтожить. Их не удалось использовать вовремя.

Ранее сообщалось, что в Израиле начали колоть третью дозу вакцины Pfizer старшему населению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
"Дельта" продолжает распространяться: за неделю штамм обнаружили в семи странах
"Дельта" продолжает распространяться: за неделю штамм обнаружили в семи странах
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну