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В Ізраїлі посилять обмеження через COVID-19

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Тель-Авів, Четвер 12 серпня 2021 02:21
В Ізраїлі посилять обмеження через COVID-19 Фото: карантин в Ізраїлі посилюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Урядова комісія з боротьби з COVID-19 у ніч проти четверга, 12 серпня, затвердила нові обмеження в Ізраїлі через ситуацію з коронавірусом. В результаті положення "зеленого стандарту" планується поширити на всі сектори економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра.

Правила не торкнуться лише великих торгових центрів.

"Зелений стандарт" містить обов'язкове пред'явлення сертифіката про вакцинацію ("зелений паспорт"), або про одужання від COVID-19, або негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію при вході на масові заходи", - уточнили в канцелярії.

Прийнято рішення про обмеження відвідування масових заходів та посилення контролю за дотриманням вимог.

Передбачається, що торгові центри та магазини будуть працювати відповідно до заповнюваності приміщень.

Нові обмеження почнуть діяти 18 серпня.

Як відомо, Ізраїль став однією з перших країн, де почали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Вдалося цього досягти завдяки компанії Pfizer, яка доставила в країну мільйони вакцин безплатно в обмін на дані про ефекти вакцини. Зараз в країні повну вакцинацію від коронавірусу пройшли 55% населення і приблизно 85% дорослого населення отримали одну дозу вакцини.

Однак останнім часом ситуація різко погіршилася через поширення штаму "Дельта". Це змушує владу скасовувати ослаблення карантину, яке було введено раніше.

Нагадаємо, в Ізраїлі 80 тисяч доз вакцини Pfizer довелося знищити. Їх не вдалося використовувати вчасно.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі почали колоти третю дозу вакцини Pfizer старшому населенню.

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