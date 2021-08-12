В Ізраїлі посилять обмеження через COVID-19

Урядова комісія з боротьби з COVID-19 у ніч проти четверга, 12 серпня, затвердила нові обмеження в Ізраїлі через ситуацію з коронавірусом. В результаті положення "зеленого стандарту" планується поширити на всі сектори економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра .

Правила не торкнуться лише великих торгових центрів.

"Зелений стандарт" містить обов'язкове пред'явлення сертифіката про вакцинацію ("зелений паспорт"), або про одужання від COVID-19, або негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію при вході на масові заходи", - уточнили в канцелярії.

Прийнято рішення про обмеження відвідування масових заходів та посилення контролю за дотриманням вимог.

Передбачається, що торгові центри та магазини будуть працювати відповідно до заповнюваності приміщень.

Нові обмеження почнуть діяти 18 серпня.