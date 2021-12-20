ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Израиле утвердили запрет на въезд граждан в 10 стран

Новина українською →
Израиль, Понедельник 20 декабря 2021 10:32
В Израиле утвердили запрет на въезд граждан в 10 стран Фото: Израиль внес 10 стран в "красный" список (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 20 декабря, Кабинет министров Израиля утвердил запрет на посещение 10 государств. Такое решение принято из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Так, правительство одобряет введение запрета на поездки в США, Италию, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию. Теперь эти страны находятся в "красной" зоне для Израиля, как и рекомендовало Министерство здравоохранения страны днем ранее.

Ожидается, что запрет на поездки в указанные государства вступит в силу в полночь со вторника на среду, с 21 на 22 декабря. Рекомендация также требует одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента).

Отмечают, что израильтянам не разрешается путешествовать в "красные" страны, если они не получат специального разрешения от правительства. Кроме того, после возвращения в Израиль путешественники должны будут пройти карантин, который длится минимум 7 дней (до получения негативного результата ПЦР-теста). Такое правило не зависит от статуса вакцинации.

В группу "красных" стран уже входят Великобритания, Дания, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция и несколько десятков других африканских стран.

Напомним, жесткие ограничения на въезд в Японию из-за штамма коронавируса "Омикрон" продлятся до Нового года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности
"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности
DAILY
Начальник полиции Киева Иван Выговский: Не хватает оперов, следователей и участковых
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Начальник полиции Киева Иван Выговский: Не хватает оперов, следователей и участковых