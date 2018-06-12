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Интервью

Израильская полиция допросила Нетаньяху по делу о покупке субмарин в Германии

НовостиПолитика    12.06.2018 - 17:57
Фото: Беньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Фото: Беньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху проходит по данному делу как свидетель

Израильская полиция во вторник, 12 июня, допросила премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание Haaretz.

Так, правоохранители прибыли в резиденцию премьера. В ходе допроса Нетаньяху ответил на вопросы по ряду коррупционных дел, в том числе и по приобретению Израилем подводных лодок и кораблей у немецкой компании ThyssenKrupp за 2 миллиарда долларов.

По словам официального представителя полиции Израиля Мики Розенфельда, по этому делу премьер давал показания впервые. Он сообщил, что глава правительства проходит как свидетель.

Правоохранителей также интересовали взаимоотношения Нетаньяху с группой Bezeq, которую возглавляет его давний друг Шауль Елович. Следователи подозревают, что группа могла получить определенные преференции от правительства в обмен на позитивный образ израильского премьера на подконтрольных Еловичу медиа-ресурсах.

Отмечается, что дело о покупке субмарин и патрульных катеров у ThyssenKrupp тянется с 2016 года. По нему уже были задержаны представитель немецкой компании в Израиле Мики Ганор, а также бывший член Совета национальной безопасности Израиля Авриель Бар-Йосеф. Еще одним фигурантом является адвокат Нетаньяху, который также был причастен к заключению сделки с немецкой компанией.

Напомним, в начале июня Служба безопасности Израиля ("Шабак") задержала членов террористической ячейки, которые планировали покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Теги публикации: Нетаньяху, полиция, Израиль, допрос  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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