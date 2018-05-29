Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Израиле сообщили о второй за день атаке из сектора Газа

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 16:59
Фото: израильская армия (idfblog.com)
Фото: израильская армия (idfblog.com)

Система противоракетной обороны Израиля перехватила несколько ракет

Израильская система противоракетной обороны перехватила несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что новая атака пришлась на промышленные зоны Ашкелона и Сдерота.

"Система "Железный купол" перехватила несколько снарядов", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось, что армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны. Сообщалось, что сегодня утром около 30 ракет были запущены палестинскими террористами из Газы в Израиль. 

Позже самолеты израильской армии в рамках спецоперации нанесли ракетные удары по сектору Газа. 

Израиль нанес ответные удары по сектору Газа Израиль обстреляли 30 ракетами из сектора Газа
Теги публикации: Сектор Газа, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top