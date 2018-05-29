В Израиле сообщили о второй за день атаке из сектора Газа

Система противоракетной обороны Израиля перехватила несколько ракет

Израильская система противоракетной обороны перехватила несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что новая атака пришлась на промышленные зоны Ашкелона и Сдерота.

"Система "Железный купол" перехватила несколько снарядов", - отмечается в сообщении.

Following sirens that sounded & continue to in the Hof Ashkelon,Eshkol & Sha'ar HaNegev Regional Councils, the Ashkelon industrial area& Sderot, several launches were identified from the Gaza Strip targeting Israel. The Iron Dome aerial defense system intercepted several launches — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

Video footage of the strike on a Hamas terror tunnel near the Kerem Shalom Crossing and terror sites in the Gaza Strip: pic.twitter.com/XLyOveHXNA — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

Напомним, сегодня сообщалось, что армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны. Сообщалось, что сегодня утром около 30 ракет были запущены палестинскими террористами из Газы в Израиль.

Позже самолеты израильской армии в рамках спецоперации нанесли ракетные удары по сектору Газа.