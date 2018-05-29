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Израиль нанес ответные удары по сектору Газа

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 16:12
Фото: Израиль нанес ответные удары по сектору Газа (twitter.com/Thebfromtuam)
Фото: Израиль нанес ответные удары по сектору Газа (twitter.com/Thebfromtuam)

Израильские удары поразили более 30 боевых целей

Самолеты израильской армии в рамках спецоперации нанесли ракетные удары по сектору Газа. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

"В настоящее время армия обороны Израиля работает в секторе Газа. Услышанные взрывы связаны с этой деятельностью" - говорится в сообщении.

По данным AFP, израильские удары поразили более 30 боевых целей.

Напомним, сегодня сообщалось, что армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны. Сообщалось, что сегодня утром около 30 ракет были запущены палестинскими террористами из Газы в Израиль. 

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Теги публикации: Сектор Газа, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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