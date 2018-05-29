Израиль нанес ответные удары по сектору Газа

Израильские удары поразили более 30 боевых целей

Самолеты израильской армии в рамках спецоперации нанесли ракетные удары по сектору Газа. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

"В настоящее время армия обороны Израиля работает в секторе Газа. Услышанные взрывы связаны с этой деятельностью" - говорится в сообщении.

The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

По данным AFP, израильские удары поразили более 30 боевых целей.

#BREAKING Israel strikes hit more than 30 Gaza 'military targets': army — AFP news agency (@AFP) May 29, 2018

Напомним, сегодня сообщалось, что армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны. Сообщалось, что сегодня утром около 30 ракет были запущены палестинскими террористами из Газы в Израиль.