В Ізраїлі повідомили про другу за день атаку з сектора Газа

Система протиракетної оборони Ізраїлю перехопила кілька ракет

Ізраїльська система протиракетної оборони перехопила кілька ракет, випущених із сектора Газа. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Повідомляється, що нова атака припала на промислові зони Ашкелона і Сдерота.

"Система "Залізний купол" перехопила кілька снарядів", - наголошується в повідомленні.

Following sirens that sounded & continue to in the Hof Ashkelon,Eshkol & Sha'ar HaNegev Regional Councils, the Ashkelon industrial area& Sderot, several launches were identified from the Gaza Strip targeting Israel. The Iron Dome aerial defense system intercepted several launches — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

Video footage of the strike on a Hamas terror tunnel near the Kerem Shalom Crossing and terror sites in the Gaza Strip: pic.twitter.com/XLyOveHXNA — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю перехопила частину випущених з сектора Газа ракет, які були націлені на південні райони країни. Повідомлялося, що сьогодні вранці близько 30 ракет були запущені палестинськими терористами з сектора Гази в Ізраїль.

Пізніше літаки ізраїльської армії в рамках спецоперації завдали ракетні удари по сектору Газа.