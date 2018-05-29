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В Ізраїлі повідомили про другу за день атаку з сектора Газа

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 16:59
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)

Система протиракетної оборони Ізраїлю перехопила кілька ракет

Ізраїльська система протиракетної оборони перехопила кілька ракет, випущених із сектора Газа. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Повідомляється, що нова атака припала на промислові зони Ашкелона і Сдерота.

"Система "Залізний купол" перехопила кілька снарядів", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю перехопила частину випущених з сектора Газа ракет, які були націлені на південні райони країни. Повідомлялося, що сьогодні вранці близько 30 ракет були запущені палестинськими терористами з сектора Гази в Ізраїль.

Пізніше літаки ізраїльської армії в рамках спецоперації завдали ракетні удари по сектору Газа.

Ізраїль завдав ударів по сектору Газа Ізраїль обстріляли 30 ракетами з сектора Газа
Теги публікації: Сектор Газа, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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