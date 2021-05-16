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В Израиле в синагоге обрушилась трибуна. Один человек погиб, десятки пострадавших

Автор: Юлия Струк

В израильском городе Гиват-Зеэв в синагоге обрушилась трибуна. В результате один человек погиб и около 60 пострадали.

Об этом сообщает радио "КАН".

В здании находилось около 600 человек.

Радио Галей ЦАХАЛ информирует, что под обломками трибуны в синагоге обнаружили десятки пострадавших, многие из них - тяжелоранены, а некоторые - без признаков жизни.

Национальная компания Израиля по экстренной помощи и транспортировке пациентов (МАДА) просит всех водителей в Гиват-Зеэве остановиться на обочине дорог для того, чтобы не создавать пробок и дать возможность эвакуировать пострадавших.

Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу пишет, что 50 пострадавших получили не опасные для травмы жизни, а десять человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.

По данным 13-го канала израильского телевиденья, один из пострадавших во время обрушения трибуны в синагоге умер.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ срочно направил силы в Гиват-Зеэв. В город направили бойцов спасательной бригады командования тыла, службы по связям с общественностью и медицинские силы Центрального командования для оказания помощи.

Также к месту трагедии отправили вертолеты с медперсоналом.

Спасатели продолжают разбирать завалы в синагоге, пока неизвестно, есть ли еще под ними люди.

Напомним, в Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.

Как писало РБК-Украина ранее, в результате давки на религиозном праздновании Лаг ба-Омер в Израиле погибло 45 человек.

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