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В Израиле штамм "Дельта" распространяется среди вакцинированных людей

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Израиль, Воскресенье 27 июня 2021 19:36
В Израиле штамм "Дельта" распространяется среди вакцинированных людей Фото: коронавирусом "Дельта" в Израиле болеют и вакцинированные (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле штаммом коронавируса "Дельта" болеют и вакцинированные люди. В правительстве говорят, что болеют подростки и взрослые.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Даже несмотря на то, что в Израиле половина взрослого населения была привита вакциной Pfizer и уже вакцинировали часть подростков, правительство отмечает немало новых случаев заболеваемости коронавирусом, которые были вызваны штаммом "Дельта".

По данным Министерства здравоохранения, около 90% новых инфекций в Израиле, вероятно, были вызваны вариантом "Дельта". В основном заболели подростки до 16 лет. Половина из них еще не успела получить вакцину от коронавируса, но и встречаются случаи заболеваемости у взрослых, которые уже получили прививку.

"Дети до 16 лет, большинство из которых не были вакцинированы, составляют около половины инфицированных", - сообщили в правительстве.

На этой неделе правительство объявило от вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет после вспышки коронавируса среди школьников в одном из городов Израиля. После этого вирус начал расползаться и среди взрослых, которые уже полностью вакцинировались от коронавируса.

Напомним, израильтян обязали носить маски в помещениях. Такое распоряжение выдало правительство. Власти опасаются всплеска заболеваемости из-за штамма "Дельта".

Ранее сообщалось, что власти Израиля усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Они призывают население относиться к ограничениям, как к новой вспышке COVID-19.

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Коронавирус "Дельта"
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