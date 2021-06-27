В Ізраїлі штам "Дельта" поширюється серед вакцинованих людей

В Ізраїлі штамом коронавірусу "Дельта" хворіють і вакциновані люди. В уряді кажуть, що хворіють підлітки та дорослі.

Навіть незважаючи на те, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом "Дельта".

За даними Міністерства охорони здоров'я, близько 90% нових інфекцій в Ізраїлі, ймовірно, були викликані варіантом "Дельта". В основному захворіли Підлітки до 16 років. Половина з них ще не встигла отримати вакцину від коронавірусу, але і зустрічаються випадки захворюваності у дорослих, які вже отримали щеплення.

"Діти до 16 років, більшість з яких не були вакциновані, складають близько половини інфікованих", - повідомили в уряді.