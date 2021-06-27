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В Ізраїлі штам "Дельта" поширюється серед вакцинованих людей

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Ізраїль, Неділя 27 червня 2021 19:36
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі штамом коронавірусу "Дельта" хворіють і вакциновані люди. В уряді кажуть, що хворіють підлітки та дорослі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Навіть незважаючи на те, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом "Дельта".

За даними Міністерства охорони здоров'я, близько 90% нових інфекцій в Ізраїлі, ймовірно, були викликані варіантом "Дельта". В основному захворіли Підлітки до 16 років. Половина з них ще не встигла отримати вакцину від коронавірусу, але і зустрічаються випадки захворюваності у дорослих, які вже отримали щеплення.

"Діти до 16 років, більшість з яких не були вакциновані, складають близько половини інфікованих", - повідомили в уряді.

Цього тижня уряд оголосив про вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років після спалаху коронавірусу серед школярів в одному з міст Ізраїлю. Після цього вірус почав розповзатися і серед дорослих, які вже повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, ізраїльтян зобов'язали носити маски в приміщеннях. Таке розпорядження видав уряд. Влада побоюється сплеску захворюваності через штам "Дельта".

Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю посилила карантин через зростання захворюваності коронавірусом. Вони закликають населення ставитися до обмежень, як до нового спалаху COVID-19.

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Коронавірус "Дельта"
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