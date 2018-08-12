В Израиле прошла демонстрация против закона о национальном еврейском государстве

Участники акции обеспокоены возможной дискриминацией по национальному признаку

В Тель-Авиве в субботу, 11 августа, прошла демонстрация против закона о национальном еврейском государстве, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает DW.

Участники акции обеспокоены возможной дискриминацией по национальному признаку.

Демонстранты выкрикивали на арабском и иврите "Равенство" и "Апартеид не пройдет".

По словам депутата арабского происхождения, акция является "вступлением к дальнейшим протестам против закона".

Как отмечает издание, ранее ряд ушедших в отставку высокопоставленных политиков и представителей сил безопасности выступили с резкой критикой закона. В судах страны на рассмотрении находятся пять исков против него.

Отметим, принятый Кнессетом в июле закон предполагает, что исторической родиной еврейского народа является Израиль, а право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения. Закон также наделил иврит статусом единственного официального языка государства, арабский же получил "специальный статус", который позволит в дальнейшем использовать его в государственных учреждениях.

Напомним, в июле израильский парламент (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском характере государства Израиль.