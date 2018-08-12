В Ізраїлі відбулася демонстрація проти закону про національну єврейську державу

Учасники акції стурбовані можливою дискримінацією за національною ознакою

У Тель-Авіві у суботу, 11 серпня, відбулася демонстрація проти закону про національну єврейську державу, в якій взяли участь кілька тисяч осіб. Про це повідомляє DW.

Учасники акції стурбовані можливою дискримінацією за національною ознакою.

Демонстранти вигукували арабською та івритом "Рівність" і "Апартеїд не пройде".

Зі слів депутата арабського походження, акція є "вступом до подальших протестів проти закону".

Як зазначає видання, раніше ряд високопоставлених політиків і представників сил безпеки, які пішли у відставку, виступили з різкою критикою закону. У судах країни на розгляді перебуває п'ять позовів проти нього.

Зазначимо, ухвалений Кнесетом у липні закон передбачає, що історичною батьківщиною єврейського народу є Ізраїль, а право на національне самовизначення є тільки у єврейського населення. Закон також наділив іврит статусом єдиної офіційної мови держави, арабська ж отримала "спеціальний статус", який дасть змогу надалі використовувати її в державних установах.

Нагадаємо, в липні ізраїльський парламент (Кнесет) ухвалив конституційний закон про єврейський характер держави Ізраїль.