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В Израиле произошел масштабный пожар в торговом центре

Автор: Сергей Пышкин

В арабском городе Калансуа в торговом центре произошел сильный пожар. Среди пострадавших - три человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Israelinfo.

Отмечается, что в результате пожара обрушилась часть здания.

Согласно данным пожарной службы, возгорание произошло на втором этаже торгового центра, где расположены офисы. Из здания были эвакуированы сотни посетителей.

Пожарные некоторое время не могли добраться до торгового центра из-за трудностей в пути. Второй этаж здания полностью сгорел.

На месте событий работали 25 пожарных машин.

Два человека пострадали от угарного газа, один человек получил ранения при помощи пожарным.

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ИзраильПожар