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В Израиле пожаловались, что хасиды возвращаются из Умани с липовыми COVID-тестами

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Четверг 09 сентября 2021 21:22
В Израиле пожаловались, что хасиды возвращаются из Умани с липовыми COVID-тестами Фото: В Израиле пожаловались, что хасиды возвращаются из Умани с липовыми COVID-тестами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сотни хасидов вернулись из Умани в Израиль. У некоторых из них выявили поддельные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Так, 13 студентов йешив были задержаны полицией Израиля по возвращению из Умани с поддельными справками об отрицательном тесте на коронавирус.

Из аэропорта студентов на машинах скорой помощи доставили к месту проживания, а не в карантинные гостиницы.

В полиции сообщали, что после того, как студенты поправятся, против них будет возбуждено расследование по подозрению в распространении коронавируса.

Правоохранители полагают, что на рейсах из Украины могут быть десятки людей с поддельными справками об отрицательном тесте на COVID.

В то же время издание Walla News передает, что Управление по регистрации населения получило информацию о десятках израильтян, которые заразились COVID во время пребывания в Умани, и, чтобы вылететь домой, предъявили поддельные справки.

При этом радиостанция "Кан Бет" сообщает, что хасиды платили по 20 долларов, чтобы получить поддельный тест на COVID и вовремя вылететь из Украины.

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