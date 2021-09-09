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В Ізраїлі поскаржилися, що хасиди повертаються з Умані з липовими тестами

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Четвер 09 вересня 2021 21:22
В Ізраїлі поскаржилися, що хасиди повертаються з Умані з липовими тестами Фото: в Ізраїлі поскаржилися, що хасиди повертаються з Умані з липовими тестами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сотні хасидів повернулися з Умані до Ізраїлю. У деяких з них виявили підроблені тести на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Так, 13 студентів єшів були затримані поліцією Ізраїлю по поверненню з Умані з підробленими довідками про негативний тест на коронавірус.

З аеропорту студентів на машинах швидкої допомоги доставили до місця проживання, а не в карантинні готелі.

У поліції повідомляли, що після того, як студенти видужають, проти них буде порушено розслідування за підозрою в поширенні коронавірусу.

Правоохоронці вважають, що на рейсах з України можуть бути десятки людей з підробленими довідками про негативний тест на COVID.

Водночас видання Walla News передає, що управління з реєстрації населення отримало інформацію про десятки ізраїльтян, які заразилися COVID під час перебування в Умані, і, щоб вилетіти додому, пред'явили підроблені довідки.

При цьому радіостанція "Кан Бет" повідомляє, що хасиди платили по 20 доларів, щоб отримати підроблений тест на COVID і вчасно вилетіти з України.

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