В Израиле полицейские ворвались в мечеть на Храмовой горе

Новости Происшествия 27.07.2018 - 21:32
Фото (twitter.com/IL_police)
Фото (twitter.com/IL_police)

Несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание

В Израиле полицейские вошли в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после вооруженного столкновения с молодыми людьми в масках. Об этом сообщает Reuters.

Полиция в Twitter сообщила, что несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание. Руководство полиции приказало войти в мечеть.

По данным газеты The Jerusalem Post, столкновения между мусульманами и израильскими силами безопасности начались у Храмовой горы после пятничной молитвы. Отмечается, что, когда она кончилась, протестующие начали бросать в полицию "коктейли Молотова".

Сообщается, что для разгона мятежников полиция использовала светошумовые гранаты и задержала несколько человек.

Напомним, сегодня сообщалось, что в поселении Адам на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец ворвался в дом и ранил трех израильтян.

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