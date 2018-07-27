В Израиле полицейские ворвались в мечеть на Храмовой горе

Несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание

В Израиле полицейские вошли в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после вооруженного столкновения с молодыми людьми в масках. Об этом сообщает Reuters.

Полиция в Twitter сообщила, что несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание. Руководство полиции приказало войти в мечеть.

По данным газеты The Jerusalem Post, столкновения между мусульманами и израильскими силами безопасности начались у Храмовой горы после пятничной молитвы. Отмечается, что, когда она кончилась, протестующие начали бросать в полицию "коктейли Молотова".

Сообщается, что для разгона мятежников полиция использовала светошумовые гранаты и задержала несколько человек.

Напомним, сегодня сообщалось, что в поселении Адам на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец ворвался в дом и ранил трех израильтян.