В Ізраїлі підписали угоду про створення урядової коаліції

Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Прем'єр Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц підписали угоду

Партія "Лікуд" на чолі з чинним прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і "Кахоль-Лаван" Бені Ганц підписали угоду про створення урядової коаліції за підсумками виборів 2 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський телеканал I24.

Як повідомляється, підписи під документом поставили Нетаньяху і Ганц в ході зустрічі двох політиків в резиденції прем'єра в Єрусалимі.

"У цей час було підписано угоду про створення надзвичайного національного уряду між прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і головою "Кахоль-Лаван" Бені Ганцем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня президент Ізраїлю Реувен Рівлін відмовився продовжувати мандат на формування уряду, який отримав у розпорядження лідер блоку "Кахоль Лаван" Бені Ганц.

Крім того, 11 квітня Ганц звернувся до президента з проханням продовжити мандат для завершення переговорів з партією Нетаньяху. Ганц заявляв, що партії знаходяться в кроці від підписання угоди про формування уряду.

Додамо, що Ганц отримав мандат на формування ізраїльського уряду 16 березня. Для формування нового уряду у лідера блоку "Кахоль Лаван" було 28 днів. Ганц казав, що постарається якнайшвидше сформувати "стабільний, патріотичне та широке уряд".