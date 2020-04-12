Президент Израиля не будет продлевать срок формирования правительства

Фото: Бени Ганц (commons.wikimedia.org)

Ганц должен сформировать новое правительство до 13 апреля

Президент Израиля Реувен Ривлин отказался продлевать мандат на формирование правительства, который получил в распоряжение лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя израильского президента, срок формирования нового правительства заканчивается вечером 13 апреля и не будет продлен, хотя это предусмотрено законом. Такое решение объясняется обстоятельствами, которые сложились в стране из-за вспышки коронавируса.

Отмечается, что после получения мандата Ганц пытался договориться с возглавляемой нынешним и.о. премьер-министра Биньямином Нетаньяху партией "Ликуд", которая является главным оппонентом блока "Кахоль Лаван". Ранее Ганц отказывался от переговоров с "Ликуд" из-за причастности Нетаньяху к коррупционным скандалам.

В субботу, 11 апреля, Ганц обратился к президенту с просьбой продлить мандат для завершения переговоров с партией Нетаньяху. Ганц заявлял, что партии находятся в шаге от подписания соглашения о формировании правительства.

Напомним, что Ганц получил мандат на формирование израильского правительства 16 марта. Для формирования нового правительства в лидера блока "Кахоль Лаван" было 28 дней. Ганц говорил, что постарается как можно быстрее сформировать "стабильное, патриотическое и широкое правительство".