В Израиле официально сменился президент: Герцог принес присягу

Глава Еврейского агентства по связям с диаспорой и вопросам репатриации Исаак Герцог принял присягу президента Израиля вечером среды, 7 июля. Он стал преемником Ревена Ривлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Бывший лидер лейбористской партии стал 11-м президентом Израиля. В то же время он стал первым президентом Израиля, который является сыном бывшего президента.

Герцог начал свой семилетний срок с обещания служить "президентом для всех" и работать над смягчением риторики, которая вызывает разногласия в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Герцога с инаугурацией.

"Пусть исполнится ваше стремление - быть хорошим президентом всех израильтян. Желаю мира и процветания народу Израиля. Надеюсь на дальнейшее укрепление отношений дружбы и партнерства между Украиной и Израилем", - написал Зеленский в Twitter.