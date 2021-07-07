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В Израиле официально сменился президент: Герцог принес присягу

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Израиль, Среда 07 июля 2021 20:39
В Израиле официально сменился президент: Герцог принес присягу Фото: Исаак Герцог, новый президент Израиля (twitter.com OriNir APN)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Еврейского агентства по связям с диаспорой и вопросам репатриации Исаак Герцог принял присягу президента Израиля вечером среды, 7 июля. Он стал преемником Ревена Ривлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Бывший лидер лейбористской партии стал 11-м президентом Израиля. В то же время он стал первым президентом Израиля, который является сыном бывшего президента.

Герцог начал свой семилетний срок с обещания служить "президентом для всех" и работать над смягчением риторики, которая вызывает разногласия в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Герцога с инаугурацией.

"Пусть исполнится ваше стремление - быть хорошим президентом всех израильтян. Желаю мира и процветания народу Израиля. Надеюсь на дальнейшее укрепление отношений дружбы и партнерства между Украиной и Израилем", - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, Герцог был избран одиннадцатым президентом Израиля в начале июня. Он получил поддержку 87 из 120 членов Кнессета. Конкурентка Герцога, общественная активистка Мириам Перец, набрала лишь 27 голосов.

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