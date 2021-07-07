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В Ізраїлі офіційно змінився президент: Герцог склав присягу

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Ізраїль, Середа 07 липня 2021 20:39
В Ізраїлі офіційно змінився президент: Герцог склав присягу Фото: Ісаак Герцог, новий президент Ізраїлю (twitter.com OriNir APN)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Ісаак Герцог склав присягу президента Ізраїлю ввечері середи, 7 липня. Він став наступником Ревена Ривліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Колишній лідер лейбористської партії став 11-м президентом Ізраїлю. Водночас він став першим президентом Ізраїлю, який є сином колишнього президента.

Герцог почав свій семирічний термін з обіцянки служити "президентом для всіх" і працювати над пом'якшенням риторики, яка викликає розбіжності в країні.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Герцога з інавгурацією.

"Нехай здійсниться ваше прагнення - бути гарним президентом всіх ізраїльтян. Бажаю миру і процвітання народу Ізраїлю. Сподіваюся на подальше зміцнення відносин дружби й партнерства між Україною та Ізраїлем", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, Герцог був обраний одинадцятим президентом Ізраїлю на початку червня. Він отримав підтримку 87 зі 120 членів Кнесету. Конкурентка Герцога, громадська активістка Міріам Перец, набрала лише 27 голосів.

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