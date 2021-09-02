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В Израиле обяжут соблюдать карантин после контакта с COVID-больными: названо условие

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Четверг 02 сентября 2021 10:16
В Израиле обяжут соблюдать карантин после контакта с COVID-больными: названо условие Фото: в Израиле обяжут соблюдать карантин контакта с больными коронавирусом (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Израиле не получивших третью дозу вакцины обяжут соблюдать карантин после контакта с зараженными коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Решение об этом приняло министерство здравоохранения страны. Оно вступит в силу 1 октября.

"Министерство здравоохранения приняло решение подвергать после контакта с зараженным коронавирусом карантину израильтян, не получивших третью, "бустерную" дозу вакцины", - говорится в сообщении.

В настоящий момент все израильтяне, получившие две дозы вакцины против коронавируса, освобождены от карантина после контакта с инфицированным.

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