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В Ізраїлі зобов'яжуть дотримуватися карантину після контакту з COVID-хворими: названо умову

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Четвер 02 вересня 2021 10:16
В Ізраїлі зобов'яжуть дотримуватися карантину після контакту з COVID-хворими: названо умову Фото: в Ізраїлі зобов'яжуть дотримуватися карантину контакту з хворими коронавірусом (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Ізраїлі не отримали третю дозу вакцини зобов'яжуть дотримуватися карантину після контакту із зараженими коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Рішення про це прийняло Міністерство охорони здоров'я країни. Воно набуде чинності 1 жовтня.

"Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення піддавати карантину після контакту із зараженим коронавірусом ізраїльтян, які не отримали третю, "бустерну" дозу вакцини", - йдеться в повідомленні.

На даний момент всі ізраїльтяни, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, звільнені від карантину після контакту з інфікованим.

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