В Израиле объявили предварительные результаты парламентских выборов

Израильская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила предварительные результаты выборов после обработки 64,24% протоколов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

Партия "Ликуд" действующего премьер-министра Баньямина Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом в 1%. Она набрала уже 27,07% голосов - за нее отдали свои голоса более 761,9 тыс. избирателей.

Главный оппонент Нетаньяху - Бени Ганц - с его блоком партий "Кахоль-Лаван" получил результат 25,96%. За него отдали голоса 253,9 тыс. израильтян.

Нетаньяху в своем Twitter поблагодарил всех, кто проголосовал за него, написав "Спасибо" и опубликовав фото с женой.

Напомним, ранее сообщалось, что оба лидера избирательной гонки в Израиле одновременно заявили о победе своих партий. По результатам несольких экзитполов партия "Ликуд" могла получить на несколько мест меньше блока партий Ганца.

Выборы в 21 Кнессет Израиля внеочередные. После оглашения результатов выборов две лидирующих партии начнут переговоры с другими партиями, чтобы они поддержали своего кандидата на пост премьер-министра.

После этого президент страны выберет одного из лидеров партий и поручит ему сформировать коалицию в течение 42 дней. Состав предложенного правительства будет вынесен на утверждение - для этого нужен минимум 61 голос. Если победившему кандидату не удастся сформировать коалицию, то это право получит его конкурент. Кто сформирует коалицию - тот станет главой правительства.