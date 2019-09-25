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В Израиле объявили официальные результаты выборов

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"Ликуд" Биньямина Нетаньяху получил дополнительный мандат

Центральная избирательная комиссия Израиля объявила официальные результаты парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что глава местного ЦИК Ханан Мельцер передал президенту Израиля Реувену Ривлину официальные результаты выборов. Из отчета следует, что "Ликуд" Биньямина Нетаньяху отобрал 32-й мандат у "Яадут ха-Тора" всего за счет 68 голосов.

Таким образом, распределение мандатов после корректировки выглядит следующим образом:

  • "Кахоль-Лаван" - 33
  • "Ликуд" - 32
  • "Объединенный арабский список" - 13
  • ШАС - 9
  • НДИ - 8
  • "Яадут ха-Тора" - 7
  • "Ямина" - 7
  • "Авода-Гешер" - 6
  • Демократический лагерь - 5

Соотношение между блоками на сегодня:

  • Правые и религиозные - 55
  • Левые и центристы - 44
  • Арабский список - 13
  • НДИ - 8

Напомним, ранее сообщалось, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой для формирования будущего правительства. В частности, его кандидатуру на пост премьера готовы поддержать 55 депутатов Кнессета. У его главного оппонента - Бени Ганца - 54 голоса.

В начале недели в Израиле начались консультации по формированию правительства, так как по результатам выборов в стране царит политическая неопределенность. Блок Бени Ганца с 33 мандатами из 120 стал сильнейшей парламентской силой. "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 21 мандат. Ни одна из партий не имеет самостоятельного большинства для формирования правительства.

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