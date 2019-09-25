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В Ізраїлі оголосили офіційні результати виборів

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"Лікуд" Біньяміна Нетаньяху отримав додатковий мандат

Центральна виборча комісія Ізраїлю оголосила офіційні результати парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Повідомляється, що голова місцевого ЦВК Ханан Мельцер передав президенту Ізраїлю Реувену Ривліну офіційні результати виборів. Із звіту випливає, що "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху відібрав 32-й мандат у "Яадут ха-Тора" лише за рахунок 68 голосів.

Таким чином, розподіл мандатів після коригування виглядає наступним чином:

  • "Кахоль-Лаван" - 33
  • "Лікуд" - 32
  • "Об'єднаний арабський список" - 13
  • ШАС - 9
  • НДІ - 8
  • "Яадут ха-Тора" - 7
  • "Яміна" - 7
  • "Авода-Гешер" - 6
  • Демократичний табір - 5

Співвідношення між блоками на сьогодні:

  • Праві і релігійні - 55
  • Ліві і центристи - 44
  • Арабський список - 13
  • НДІ - 8

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заручився підтримкою для формування майбутнього уряду. Зокрема, його кандидатуру на посаду прем'єра готові підтримати 55 депутатів Кнесету. У його головного опонента - Бені Ганца - 54 голоси.

На початку тижня в Ізраїлі почалися консультації щодо формування уряду, так як за результатами виборів в країні панує політична невизначеність. Блок Бені Ганца з 33 мандатами з 120 став найсильнішою парламентською силою. "Лікуд" Нетаньяху зайняв друге місце, отримавши 21 мандат. Жодна з партій не має самостійної більшості для формування уряду.

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