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В Израиле из-за обострения ситуации отменили матч грандов европейского футбола

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Тель-Авив, Суббота 06 августа 2022 15:34
В Израиле из-за обострения ситуации отменили матч грандов европейского футбола Фото: в Израиле из-за обострения ситуации отменили матч грандов европейского футбола (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Товарищеский матч между "Ювентусом" и мадридским "Атлетико", который должен был состояться в Тель-Авиве, отменен. Причиной тому стало обострение ситуации в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой израильский телеканал Sport5.

Представители испанской команды уже подтвердили, что футболисты не вылетели в Тель-Авив.

В заявлении компании Comtek говорится, что из-за роста напряженности на юге Израиля после консультаций с клубами было принято решение отменить матч.

Напомним, вчера, 5 августа, Армия обороны Израиля начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы.

В ходе операции "Рассвет" был ликвидирован главарь организации Тайсир Джабари.

Террористы "Исламского джихада" сразу же пообещали военный ответ. Уже вечером 5 августа со стороны сектора Газа по Израилю было выпущено около 100 ракет.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Удары в секторе Газа и возможная мобилизация: что происходит в Израиле".

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Израиль Футбол Тель-Авив
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