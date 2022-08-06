В Израиле из-за обострения ситуации отменили матч грандов европейского футбола
Товарищеский матч между "Ювентусом" и мадридским "Атлетико", который должен был состояться в Тель-Авиве, отменен. Причиной тому стало обострение ситуации в Израиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой израильский телеканал Sport5.
Представители испанской команды уже подтвердили, что футболисты не вылетели в Тель-Авив.
В заявлении компании Comtek говорится, что из-за роста напряженности на юге Израиля после консультаций с клубами было принято решение отменить матч.
Напомним, вчера, 5 августа, Армия обороны Израиля начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы.
В ходе операции "Рассвет" был ликвидирован главарь организации Тайсир Джабари.
Террористы "Исламского джихада" сразу же пообещали военный ответ. Уже вечером 5 августа со стороны сектора Газа по Израилю было выпущено около 100 ракет.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Удары в секторе Газа и возможная мобилизация: что происходит в Израиле".