В Израиле новым президентом избрали сына экс-главы государства

Герцог станет преемником Ревена Ривлина, срок его каденции истекает 9 июля.

Он также будет первым президентом Израиля, который является сыном бывшего президента. Его отец Хаим Герцог был шестым президентом Израиля в 1983-1993 годах.

Герцог, который в настоящее время возглавляет Еврейское агентство, также является бывшим лидером Лейбористской партии в 2013-2017 годах.

Герцог победил Мириам Перец, общественную активистку, набравшую лишь 27 голосов.

Отметим, президента страны сроком на 7 лет выбирает Кнессет, поскольку Израиль является парламентской республикой.