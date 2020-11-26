В Ізраїлі повені через сильний шторм: закритий залізничний вокзал в одному з міст

Фото: повінь в Ізраїлі (twitter.com samiaah)

В Ізраїлі вирують шторми, викликаючи масові повені по всій країні. У зв'язку з повінню закритий залізничний вокзал у місті Герцлія.

Про це повідомляє видання Jerusalem Post.

Зазначено, що поїзди не зупинятимуться на вокзалі. Розроблено альтернативні маршрути, щоб люди з цього району могли дістатися до станції Тель-Авівського університету.

Відзначається, що кілька основних доріг, в тому числі шосе 2 і 5, заблоковані через проливні дощі.

Видання пише, що в районі Кфар-Саба задіяли пожежні бригади для допомоги через затоплення кількох вулиць.

Деяким людям потрібна була медична допомога через холодну погоду. Вночі в Медичний центр Барзілай госпіталізували 95-річного чоловіка, виявленого на вулиці з дуже низькою температурою тіла.

Крім того, 37-річного чоловіка віднесла сильна течія, у результаті він отримав переохолодження. Постраждалого вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, в південних італійських провінціях Кротоні і Палермо відбулися сильні зливи. В результаті в місті Мелісса обвалився автомобільний міст.

Як писало РБК-Україна, на країни Центральної Америки обрушився ураган "Йота" 5 категорії, у результаті чого загинули понад тридцять осіб.