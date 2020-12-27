В Израиле начался третий локдаун, продлится минимум две недели

В Израиле начался третий за год жесткий карантин, связанный с пандемией коронавируса. Ужесточенные меры начали действовать в 17:00 сегодня, 27 декабря.
Об этом сообщает News.ru.co.il.
В рамках ограничений, которые продлятся минимум до 9 января:
полностью закрываются торговля, прекращается работа системы развлечений и досуга, кроме служб доставки;
работа общественного транспорта сокращается на 50%;
прекращена деятельность проекта "Зеленые острова".
Число работников на предприятиях, не ведущих прием посетителей, будет сокращено на 50%. Также сократят работу общественного транспорта на 50%.
Индивидуальные занятия спортом разрешены без ограничения расстояния от дома (включая выход и возвращение из дома, но без использования транспорта). Также разрешено совместное пребывание не более 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек на открытом воздухе.
В то же время, продолжатся полноценные занятия в школах населенных пунктов "зеленой" и "желтой" зон. Изначально правительство запретило занятия для средних классов, но комиссия Кнессета по образованию отменила это решение.
В субботу сообщалось, что в Израиле вакцину от коронавируса получили уже 266 тысяч человек.
Также израильские власти надеются выйти на показатель 150 тысяч вакцинированных в сутки. Это позволит к апрелю привить большинство жителей страны.