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В Ізраїлі розпочався третій локдаун, триватиме мінімум два тижні

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі розпочався третій за рік жорсткий карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу. Посилені заходи почали діяти в 17:00 сьогодні, 27 грудня.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

В рамках обмежень, які триватимуть як мінімум до 9 січня:

  • обмеження на пересування: дозволено віддалятися на відстань до 1000 метрів від місця проживання (крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію);

  • повністю закриваються торгівля, припиняється робота системи розваг і дозвілля, крім служб доставки;

  • робота громадського транспорту скорочується на 50%;

  • припинена діяльність проекту "Зелені острови"

Кількість працівників на підприємствах, які не ведуть прийом відвідувачів, буде скорочено на 50%. Також скоротять роботу громадського транспорту на 50%.

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Індивідуальні заняття спортом можна без обмеження відстані від будинку (включаючи вихід і повернення з дому, але без використання транспорту). Також дозволено сумісне перебування не більше 10 чоловік в закритому приміщенні і до 20 осіб на відкритому повітрі.

У той же час, продовжаться повноцінні заняття у школах населених пунктів "зеленої" та "жовтої" зон. Спочатку уряд заборонив заняття для середніх класів, але комісія Кнесету з питань освіти скасувала це рішення.

В суботу повідомлялося, що в Ізраїлі вакцину від коронавірусу отримали вже 266 тисяч чоловік.

Також ізраїльські власті сподіваються вийти на показник 150 тисяч вакцинованих на добу. Це дозволить до квітня прищепити більшість жителів країни.

Прогноз погоди
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