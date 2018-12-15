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В Ізраїлі почалися протести "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 00:09
В Ізраїлі почалися протести "жовтих жилетів"
Фото: поліція Ізраїлю (Facebook.com/israelpolice)

Приводом до акції послужили повідомлення про підвищення цін на електроенергію та воду з 2019 року

В Ізраїлі стартували протести "жовтих жилетів" у зв'язку з повідомленнями про значне підвищення цін на електроенергію та воду з січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Ізраїлю".

Повідомляється, що активісти з прапорами і плакатами вдень, 14 грудня, перекривали рух по розв'язці Азріель у комплексу урядових будівель. Вони розгорнули ізраїльські прапори і плакати, які закликали до відставки уряду.

Так, приводом до демонстрацій послужили повідомлення про значне підвищення цін на електроенергію та воду з січня 2019 року.

"Поліція Ізраїлю знаходиться на місці, регулює рух і забезпечує громадянам право на протест. Разом з тим ми будемо рішуче припиняти будь-які порушення громадського порядку і прояви насильства", - заявили в поліції Ізраїлю.

Як наголошується, в ході демонстрацій були затримані близько 10 активістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французькі протестувальники, так звані "жовті жилети" анонсували нову хвилю масових акцій у суботу, 15 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, після двотижневих протестів у Франції, які переросли в масштабні сутички з поліцією, президент Еммануель Макрон оголосив надзвичайний стан в країні і пішов на поступки демонстрантам. За оцінками фінансистів, обіцянки Макрона обійдуться бюджету країни в 8-10 млрд доларів.

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