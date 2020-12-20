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В Израиле хотят запретить авиасообщение со всеми странами

Тель-Авив, Воскресенье 20 декабря 2020 16:25
В Израиле хотят запретить авиасообщение со всеми странами
Фото: пустой аэропорт Тель-Авива (timesofisrael.com)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Израиля рассматривает запрет приема всех международных авиарейсов. Все из-за появления нового типа коронавируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что следует закрыть допуск для всех международных рейсов. В то же время, в правительстве министры не согласны с таким шагом, не считая его необходимым. Многие выступают за вариант с запретом рейсов из Британии, Дании и Южной Африки.

Кроме этого, уже утверждено требование о двухнедельном гостиничном карантине для возвращающихся из Британии, Дании и Южной Африки.

Напомним, вчера Израиль внес все страны мира в "красный" список. Возвращающиеся в Израиль с сегодня должны пройти двухнедельний карантин. Сократить его можна до 10 дней за счет отрицательного теста на коронавирус сразу по приезду и через девять дней карантина.

Кроме этого, в Израиле началась вакцинация от коронавируса. В субботу первым израильтянином, привитым от COVID, стал Биньямин Нетаньяху. В воскресенье привился президент Реувен Ривлин.

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