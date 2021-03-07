В Израиле допускают возможность четвертого локдауна

В Израиле допускают возможность введения четвертого локдауна в стране. Чтобы он не случился, надо и дальше соблюдать меры предосторожности.

Он отметил, что сейчас израильтянам необходимо быть и дальше бдительными, поскольку в марте многие сектора экономики открываются после перерыва в несколько месяцев.

"Это все еще не конец. Нам нужно оставаться бдительными, сохранять социальную дистанцию и носить маски. У нас есть варианты, что делать, пока все не закончится", - сказал Эш.