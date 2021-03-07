В Ізраїлі допускають можливість четвертого локдауну

В Ізраїлі допускають можливість введення четвертого локдауна в країні. Щоб він не трапився, треба і далі дотримуватися заходів обережності.
Про це заявив урядовий куратор боротьби з коронавірусом Нахман Еш, повідомляє Times of Israel.
Він зазначив, що зараз ізраїльтянам необхідно бути і далі пильними, оскільки у березні багато сектора економіки відкриваються після перерви в кілька місяців.
"Це все ще не кінець. Нам потрібно залишатися пильними, зберігати соціальну дистанцію і носити маски. У нас є варіанти, що робити, поки все не закінчиться", - сказав Еш.
Нагадаємо, в Ізраїлі з 7 березня почалося чергове пом'якшення карантину через коронавіруса. Збільшені ліміти на скупчення людей і дозволено відвідування ресторанів щепленим громадянам.
Також прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль покінчив з коронавірусом і поклав кінець пандемії. Це завдяки швидкій і ефективній вакцинації населення від хвороби.