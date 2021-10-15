В Израиле больница подверглась кибератаке: медцентры страны готовятся к худшему

В Израиле медицинский центр Хиллеля Яффе в Хадере подвергся кибератак е с использованием программ-вымогателей. После этого случая другие больницы страны стали отключать некоторые из своих IТ-систем, чтобы снизить уязвимость перед хакерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Отмечается, что данная кибератака стала крупнейшей в истории здравоохранения Израиля. Это вынудило больницу закрыть свою технологическую сеть и вызвало задержки в оказании помощи.

Не смотря на то, что медицинский центр Хиллеля Яффе был единственным пострадавшим от кибератаки, другие больницы принимают меры предосторожности из-за опасений, что они подвергнутся повторной атаке.

Медицинский центр Шаарей Цедек в Иерусалиме сообщил, что группы по кибербезопасности работают круглосуточно, проверяя системы и модернизируя средства защиты.

"Это еще не конец", - заявила IТ-директор больницы Ривка Руденски изданию.

По ее словам, другие больницы отключают большую часть инфраструктуры, используемой персоналом для доступа к записям, а также системы, позволяющие пациентам просматривать свои медицинские записи.

Также Руденски говорит, что после кибератаки следила за обновлением всех систем, проверила все серверы на предмет безопасности и оценила все сети Wi-Fi. Также врачей проинформировали о том, как временно обойтись без компьютеров.

Главный врач медицинского центра "Шиба" Эяль Цимлихманс сообщил, что отключили систему, которая передает административные данные между несколькими больницами.

"Мы планировали такие атаки, но вопрос в том, насколько хороши злоумышленники и смогут ли они обойти оборону. Хорошие хакеры могут взломать все что угодно. Теперь, после нападения на больницу, другие принимают меры", - сказал он.