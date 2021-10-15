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В Ізраїлі лікарня піддалася кібератаці: медцентри країни готуються до гіршого

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Ізраїль, П'ятниця 15 жовтня 2021 05:00
В Ізраїлі лікарня піддалася кібератаці: медцентри країни готуються до гіршого Фото: Ізраїлі лікарня піддалася кібератаці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі медичний центр Хіллеля Яффе в Хадері піддався кібератаці з використанням програм-вимагачів. Після цього випадку інші лікарні країни стали відключати деякі зі своїх ІТ-систем, аби знизити вразливість перед хакерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Відзначається, що дана кібератака стала найбільшою в історії охорони здоров'я Ізраїлю. Це змусило лікарню закрити свою технологічну мережу і викликало затримки в наданні допомоги.

Не дивлячись на те, що медичний центр Хіллеля Яффе був єдиним постраждалим від кібератаки, інші лікарні вживають запобіжних заходів через побоювання, що вони піддадуться повторній атаці.

Медичний центр Шаарей Цедек в Єрусалимі повідомив, що групи з кібербезпеки працюють цілодобово, перевіряючи системи й модернізуючи засоби захисту.

"Це ще не кінець", - заявила ІТ-директор лікарні Рівка Руденські виданню.

За її словами, інші лікарні відключають більшу частину інфраструктури, що використовується персоналом для доступу до записів, а також системи, що дозволяють пацієнтам переглядати свої медичні записи.

Також Руденські каже, що після кібератаки стежила за оновленням всіх систем, перевірила всі сервери на предмет безпеки і оцінила всі мережі Wi-Fi. Також лікарів поінформували про те, як тимчасово обійтися без комп'ютерів.

Головний лікар медичного центру "Шиба" Еяль Цимліхманс повідомив, що відключили систему, яка передає адміністративні дані між кількома лікарнями.

"Ми планували такі атаки, але питання в тому, наскільки хороші зловмисники та чи зможуть вони обійти оборону. Хороші хакери можуть зламати все що завгодно. Тепер, після нападу на лікарню, інші вживають заходів", - сказав він.

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Ізраїль Кібератака
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